Acusado de participar do assassinato de policial penal é preso na Baixada Fluminense

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil prendeu um homem, acusado de ser um dos responsáveis pelo homicídio do policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos.

O caso ocorreu no dia 19 de dezembro, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época, um depósito de bebidas foi assaltado por um grupo composto por pelo menos sete criminosos armados com fuzis e pistolas. Uma parte dos criminosos fazia a vigilância externa, enquanto a outra carregava o carro com o material roubado.

Leia também:

Taxista perde a visão após acidente com tampa de bueiro no Rio de Janeiro

Perseguição termina com prisão e apreensão de arma no Jardim Catarina

Henry dos Santos, que passava pelo local no momento do crime, tentou intervir ao abordar um dos assaltantes. O policial penal acreditou, inicialmente, que as armas portadas pelos criminosos eram réplicas de airsoft. Ao perceberem a ação, os demais integrantes do grupo saíram do depósito e dispararam contra o agente, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A arma de Henry foi levada pelos assaltantes durante a fuga.

Os policiais localizaram o suspeito em Nova Iguaçu, onde ele estava escondido. O criminoso foi preso e levado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). A Polícia Civil continua investigando o caso, com o objetivo de localizar e prender os outros envolvidos no crime.