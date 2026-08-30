Luana Piovani comemora 50 anos em roda de samba na Lapa
Atriz, que pediu doações ao Movimento de Mulheres em São Gonçalo em vez de presentes, apareceu no Beco do Rato neste sábado (29)
A atriz e apresentadora Luana Piovani completou 50 anos neste último sábado (29) e comemorou a data em uma roda de samba no Beco do Rato, tradicional reduto do gênero na Lapa, no Centro do Rio.
A presença dela foi registrada pelo grupo Casuarina, que se apresentava no local e publicou um vídeo no Instagram. Nas imagens, a aniversariante aparece animada, recebendo o carinho dos músicos e dos frequentadores.
Leia também:
Esposa de Giovani, da dupla com Gian, revela fim do casamento e afirma ter descoberto suposta traição
Funkeiro mostra antes e depois após ganhar 32 kg e conquistar dois títulos de fisiculturismo
"E não é que a aniversariante apareceu na nossa roda?!", escreveu o grupo na legenda da publicação, ao desejar felicidades à atriz.
A roda de samba não foi a única celebração. Na sexta-feira (28), Luana reuniu cerca de 200 convidados em uma festa batizada de "50 da Braba", com show da cantora Fernanda Abreu.
Para essa comemoração, a atriz dispensou presentes e pediu que os convidados fizessem doações ao Movimento de Mulheres em São Gonçalo e à Ação Social Franciscana. O anúncio foi feito por ela nas redes sociais no início de agosto.
Fundado em 1989, o MMSG é uma organização sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos humanos e ao enfrentamento da violência e da discriminação. A entidade mantém projetos de proteção e promoção da cidadania de mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade.
Na ocasião do anúncio, a gestora do movimento, Marisa Chaves, afirmou que a escolha fortalece a instituição e reconhece quase quatro décadas de trabalho no município.