Luana Piovani comemora 50 anos em roda de samba na Lapa

A atriz e apresentadora Luana Piovani completou 50 anos neste último sábado (29) e comemorou a data em uma roda de samba no Beco do Rato, tradicional reduto do gênero na Lapa, no Centro do Rio.

A presença dela foi registrada pelo grupo Casuarina, que se apresentava no local e publicou um vídeo no Instagram. Nas imagens, a aniversariante aparece animada, recebendo o carinho dos músicos e dos frequentadores.

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"E não é que a aniversariante apareceu na nossa roda?!", escreveu o grupo na legenda da publicação, ao desejar felicidades à atriz.

A roda de samba não foi a única celebração. Na sexta-feira (28), Luana reuniu cerca de 200 convidados em uma festa batizada de "50 da Braba", com show da cantora Fernanda Abreu.

Para essa comemoração, a atriz dispensou presentes e pediu que os convidados fizessem doações ao Movimento de Mulheres em São Gonçalo e à Ação Social Franciscana. O anúncio foi feito por ela nas redes sociais no início de agosto.

Fundado em 1989, o MMSG é uma organização sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos humanos e ao enfrentamento da violência e da discriminação. A entidade mantém projetos de proteção e promoção da cidadania de mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião do anúncio, a gestora do movimento, Marisa Chaves, afirmou que a escolha fortalece a instituição e reconhece quase quatro décadas de trabalho no município.