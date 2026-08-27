Funkeiro mostra antes e depois após ganhar 32 kg e conquistar dois títulos de fisiculturismo

Apesar do aumento de peso, o artista explica que o número na balança não é o principal objetivo - Foto: Divulgação

Apesar do aumento de peso, o artista explica que o número na balança não é o principal objetivo - Foto: Divulgação

Davi Kneip participou do Alabama Open NPC, nos Estados Unidos, e conquistou o primeiro lugar em duas classes da categoria Men’s Physique. Conhecido pelo hit “Sentadona”, parceria com Luísa Sonza, o DJ, cantor e produtor musical vem conciliando a carreira artística com o fisiculturismo. Em um ano, ele passou de 68 kg para 100 kg, um ganho de 32 kg.

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A transformação veio acompanhada de uma rotina intensa de alimentação, exercícios e acompanhamento profissional. Davi conta que precisou adaptar a rotina para alcançar o físico necessário para competir.

Antes | Foto: Divulgação

Depois | Foto: Divulgação

“Fiz uma dieta com controle de micros e macros, além de cardio e acompanhamento profissional. Tive o suporte do Fabiano Teles, que é meu nutricionista, e também segui um treino bem elaborado.”

Apesar do aumento de peso, o artista explica que o número na balança não é o principal objetivo. Para ele, a evolução está relacionada à construção e à maturidade muscular.

“O peso não é o mais importante. O que realmente importa é a construção de massa muscular e a maturidade muscular. No fim das contas, peso é só um número.”