Esposa de Giovani, da dupla com Gian, revela fim do casamento e afirma ter descoberto suposta traição

Esposa do cantor Giovani, da dupla com Gian, expõe que ele pediu um tempo e foi visto com outra mulher - Foto: Reprodução/@annacarolinamoraiss/Instagram

Esposa do cantor Giovani, da dupla com Gian, expõe que ele pediu um tempo e foi visto com outra mulher - Foto: Reprodução/@annacarolinamoraiss/Instagram

Anna Carolina Morais, esposa do cantor Giovani, da dupla com Gian, publicou nas redes sociais um relato sobre o fim do casamento. Ela afirma que o sertanejo pediu um tempo por telefone e disse que passaria alguns dias sozinho na casa de campo da família, mas que, segundo ela, ele estava acompanhado de outra mulher no local.

Em publicação no Instagram, ela conta que soube da situação ao acordar com ligações de amigos e ao ver um vídeo em que o marido aparece ao lado de outra mulher. "Foi assim que descobri", escreveu, ao compartilhar as imagens.

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Segundo o relato, não houve conversa presencial sobre a separação nem divórcio formalizado até o momento da publicação. Ela afirma que o cantor saiu de casa para um show e não voltou. "Ele disse por telefone que precisava de um tempo", escreveu.

Pronunciamento de Anna Carolina Morais sobre o fim do relacionamento com Giovani Marcelo dos Reis Morais | Foto: Reprodução/@annacarolinamoraiss/Instagram

Anna Carolina disse que não houve brigas e que respeita a decisão do marido. Ela afirmou ainda que se apoia na fé e em pessoas próximas, e que viveu por ele desde os 17 anos. A publicação foi encerrada com o aviso de que aquele seria seu único pronunciamento sobre o assunto.

Em outra postagem, ela desejou felicidades ao cantor e à mulher que aparece no vídeo. "Livre arbítrio. Seguirei cuidando de mim", escreveu.

Em nota divulgada pelo portal R7, a assessoria de Giovani confirmou que o cantor está em processo de divórcio. Segundo o texto, ele não pretende revelar os motivos da separação e pede respeito à intimidade da família.

Giovani e Anna Carolina se conheceram em 2000, nos bastidores de um show, e se casaram em 10 de agosto de 2010, em São Paulo.