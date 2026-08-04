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Luana Piovani escolhe Movimento de Mulheres de São Gonçalo para receber doações de aniversário

Em vez de presentes, atriz pede que cerca de 200 convidados façam doações a instituições sociais em seu aniversário de 50 anos

relogio min de leitura | Redação 04 de agosto de 2026 - 15:01
Luana Piovani escolhe Movimento de Mulheres de São Gonçalo para receber doações de aniversário
Luana Piovani escolhe Movimento de Mulheres de São Gonçalo para receber doações de aniversário -

A atriz Luana Piovani escolheu o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) como uma das instituições que serão beneficiadas pelas doações feitas pelos convidados de sua festa de 50 anos. O anúncio foi feito pela artista na última segunda-feira (3), por meio das redes sociais, ao revelar detalhes da festa, marcada para o dia 28 de agosto, no Rio de Janeiro.

Em vez de presentes, Luana pediu que os cerca de 200 convidados contribuam com o MMSG e à Ação Social Franciscana. De acordo com a artista, as duas instituições cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A atriz afirmou que espera transformar a comemoração em uma ação capaz de fazer "muita gente feliz".

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Para o Movimento de Mulheres em São Gonçalo, a escolha representa o reconhecimento de quase quatro décadas de atuação em defesa dos direitos humanos no município e deve contribuir para ampliar a visibilidade da instituição, incentivando novas iniciativas de solidariedade e apoio às suas atividades.

A gestora do MMSG, Marisa Chaves, agradeceu a escolha da instituição e destacou a importância do gesto da atriz.

"Recebemos essa notícia com muita emoção e gratidão. Saber que uma artista como Luana Piovani reconhece o trabalho realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo e escolhe a nossa instituição para fazer parte de um momento tão especial de sua vida nos fortalece e nos inspira a seguir transformando vidas.", afirmou.

Fundado em 1989, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos humanos e ao enfrentamento das diversas formas de violência e discriminação. A entidade mantém projetos voltados à proteção e à promoção da cidadania de mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade.

Tags:

direitos humanos doações solidárias luana piovani Movimento de Mulheres São Gonçalo vulnerabilidade social

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