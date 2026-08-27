Filho de Léo Santana conquista web com festa de 'Central de Reclamações' no mesversário

O filho caçula do cantor Léo Santana, com a dançarina Lore Improta, completou três meses nesta quarta-feira (26) e recebeu a comemoração em grande estilo com a participação de toda a família. O tema da festinha chamou a atenção do público por ser surpreendente: “Central de Reclamações”, que foi feita de acordo com os choros, demandas do bebê e nas atitudes dos familiares.

Lorem compartilhou detalhes da festa que apontou as principais “reclamações” do Levi, para os internautas nas redes sociais. Durante as comemorações, o caçula ocupou o cargo de “Gerente da Unidade”, que comanda a central e registra as reivindicações como mamadas, como e atenção.

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A festa familiar teve a decoração feita por Will Bittencourt, com destaque para as cores azul-bebê, azul-marinho e o banco, junto com detalhes em bege e dourado. Também teve elementos comuns em escritório, mas como referências à rotina do menino, assim construindo a central de atendimento.

Fora a decoração, outro destaque da festa foi o bolo temático com diferentes andares para se assemelhar a um prédio de atendimento. No topo, havia um boneco representando o menino como “Gerente da Unidade”, vestido com headset e gravata-borboleta.

Em um outro andar, a ideia era simular uma call center, composta por pequenas baias e atendentes com fone de ouvido. Na decoração não podia faltar um telefone retrô, giroflex de emergência e frases relacionadas ao tema como “Central de Reclamações 24h” e “Política de Reembolso: aceitamos somente leite e colo”, e também a identificação “Protocolo #001”.

Os doces acompanhavam a estética da central de reclamações. Os pirulitos e biscoitos eram personalizados com frases: “Cadê meu tetê?”, “Reclamar faz parte do meu charme” e “Cliente desde maio de 2026”.