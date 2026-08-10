Leonardo passa o Dia dos Pais com apenas três de seus seis filhos

Leonardo passa o Dia dos Pais com João Guilherme, Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas - Foto: Reprodução - Instagram

Leonardo passa o Dia dos Pais com João Guilherme, Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas - Foto: Reprodução - Instagram

O cantor sertanejo Leonardo passou o Dia dos Pais neste domingo (9), com apenas três dos seis filhos. O famoso abriu a porteira da Fazenda Talismã para comemorar o dia especial com os filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas.

A esposa do artista e influenciadora Poliana Rocha, registrou o encontro nas redes sociais. Ela gravou quando o ator João Guilherme chegou na casa do pai: “Surpresa boa”, disse a empresária ao mostrar a reação de alegria de Leonardo no stories do Instagram.

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Mesmo com a alegria e emoção com a reunião familiar, os presentes sentiram falta de alguns dos herdeiros do sertanejo, e Poliana mencionou os faltantes.

“Faltou para ficar completa a nossa família”, disse ela ao falar de Zé Felipe, Pedro Leonardo e Monyque Isabella.