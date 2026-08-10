Ação reúne cerca de 170 policiais militares e concentra o policiamento na região da Pavuna

A Secretaria de Estado de Polícia Militar iniciou, na manhã desta segunda-feira (10), mais uma fase da Operação Interceptação, na área de atuação do 41º BPM (Irajá). A iniciativa busca ampliar o enfrentamento aos roubos de veículos, de cargas e à atuação de grupos criminosos com ações nos bairros de Colégio, Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Parque Anchieta, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Acari, na Zona Norte do Rio.

Cerca de 170 policiais militares participam da ação, que concentra o policiamento no bairro da Pavuna e com o emprego de 32 viaturas, 29 motos e três veículos blindados. O efetivo conta ainda com o apoio de equipes do Comando de Operações Especiais, através do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão Tático de Motociclistas.

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As ações são definidas a partir da análise dos indicadores de criminalidade e de informações produzidas pelos setores de inteligência da Corporação. O planejamento direciona o emprego do efetivo para pontos considerados estratégicos, ampliando a capacidade de prevenção e resposta diante de possíveis ocorrências.

A Operação Interceptação integra as ações permanentes da Polícia Militar voltadas ao reforço do policiamento em regiões prioritárias. A atuação coordenada entre diferentes unidades busca prevenir e reprimir a prática de crimes, enfraquecer a atuação de grupos criminosos e ampliar a segurança da população.