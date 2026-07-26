Filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva contra o ex-marido

A filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, está passando por um momento complicado na vida, ao se separar do marido colombiano Badarik González, em um processo que, segundo informações divulgadas, não tem sido amigável. Apesar de a notícia ter se tornado pública nos últimos dias, o casal não está mais junto há dois meses. Para agravar ainda mais a situação, Mariana solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido.

Mariana e Badarik mantêm contato apenas através dos advogados. Durante uma live nas redes sociais, o professor de ioga chorou por não ter permissão de ver os dois filhos e precisar manter a distância física.

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"O que estão dizendo para eles? Não estou na Colômbia, estou no Brasil. Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão (...) Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos", contou ele às lágrimas.

O colombiando contou que ainda não assinou o divórcio.

"Não consegui conciliação. Não quero atacar ninguém, amo minha esposa, se é que posso falar assim... Eu não assinei o divórcio porque não posso assinar um documento com o que está escrito. Não sou criminoso, não vou cair nessa pegadinha, não tenho antecedentes em nenhum lugar no mundo (...). Não vou ficar de brincadeira com as leis", disse.

Mariana fala sobre o divórcio

A empresária e filha de Ana Maria Braga lamentou o divórcio ao refletir sobre características que se repetem nos relacionamentos que viveu. O fato de ser filha de uma pessoa famosa e ter uma condição financeira privilegiada, segundo ela, acaba impactando os relacionamentos.



"Eu percebi que realmente eu não poderia mais o ter como companheiro. Isso é dolorido, mas também é libertador. Infelizmente, havia se apresentado também um processo de acomodação. Não da relação, mas da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. Parece que é um karma meu", falou Mariana em seu canal no YouTube.

Durante o desabafo, ela contou que viveu em um relacionamento sem diálogo.

"A mulher madura, ela quer sossego, mas ela não encontra sossego e ela finge que acredita ainda que vai encontrar, na verdade, ela quase que acredita. Mas aí cada vez mais o sossego fica mais distante. Os momentos bons foram ficando raros. Um relacionamento, quando perde totalmente o diálogo, não sei se ele chegou a ter, mas é difícil para nós mulheres continuarmos nos aventurando numa terra inóspita", disse.

O colombiano Badarik é professor de ioga. Durante o casamento com Mariana, ele usou as redes sociais para se defender das críticas por viver com o conforto financeiro proporcionado pela sogra.

"Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós", explicou ele em 2024, quando viralizou um vídeo em que ele aparece acompanhando os filhos em uma aula de equitação.