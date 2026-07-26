Tiroteio em Itaúna, no Complexo do Salgueiro, termina com dois homens baleados

Até o momento, a Polícia Militar não informou se realizava alguma ocorrência na região - Foto: Divulgação

Até o momento, a Polícia Militar não informou se realizava alguma ocorrência na região - Foto: Divulgação

Dois homens foram baleados na manhã deste domingo (26), na região de Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

De acordo com informações da unidade de saúde, dois dos feridos, ambos de 28 anos, deram entrada no Centro de Trauma por volta das 8h40, vítimas de disparos de arma de fogo. Um deles foi atingido na região do glúteo. Uma das vítimas, apresentava um quadro mais grave. Ele sofreu múltiplas fraturas nas costelas, precisou receber transfusão de sangue e seguia em atendimento. Os dois permaneciam em atendimento até a última atualização.

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Até o momento, a Polícia Militar não informou se realizava alguma ocorrência na região de Itaúna no momento em que os homens foram baleados, nem divulgou as circunstâncias do caso. A reportagem entrou em contato com a corporação e aguarda um posicionamento.

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil.

* Em atualização