Filha de Ana Maria Braga anuncia divórcio e alfineta ex-companheiro

A filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, colocou um ponto final em seu casamento com Badarik González, com quem teve quatro filhos. A empresária afirmou lamentar o término e compartilhou com seus seguidores uma reflexão sobre possíveis padrões em seu histórico de relacionamentos. Para Mariana, o fato de sua mãe ser famosa e rica acaba pesando nas relações.

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"Eu percebi que realmente eu não poderia mais o ter como companheiro. Isso é dolorido, mas também é libertador. Infelizmente, havia se apresentado também um processo de acomodação. Não da relação, mas da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. Parece que é um karma meu", compartilhou Mariana em seu canal no YouTube.

Durante desabafo feito, a filha da apresentadora comentou que estava vivendo um casamento sem diálogo, que acabou esfriando o relacionamento do casal.

"A mulher madura, ela quer sossego, mas ela não encontra sossego e ela finge que acredita ainda que vai encontrar, na verdade, ela quase que acredita. Mas aí cada vez mais o sossego fica mais distante. Os momentos bons foram ficando raros. Um relacionamento, quando perde totalmente o diálogo, não sei se ele chegou a ter, mas é difícil para nós mulheres continuarmos nos aventurando numa terra inóspita", finalizou a empresária.