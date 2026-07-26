Tribunal do Júri de Araruama condena assassinos da cantora Aline Borel

Natanael dos Santos Nunes e Luiz Henrique Mora Fersura foram condenados pelo assassinato da cantora e influenciadora digital Aline Borel dos Santos. A decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Araruama, na Região dos Lagos, levou dois dias para ser definida, com o julgamento tendo sido iniciado na manhã de quinta-feira (23) e concluído na madrugada desta sexta-feira (24).

A pena definida para Natanael foi de 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, pois, segundo a sentença, houve o agravante da reincidência do réu. Enquanto isso, Luiz Henrique foi condenado a 16 anos e 6 meses. A redução da pena, nesse caso, ocorreu porque ele confessou participação no crime.

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A denúncia do Ministério Público alega que Aline Borel foi morta depois de ser confundida com uma suposta informante da milícia que atuava na localidade.

De acordo com as investigações, a mulher fazia uma faxina em um imóvel usado por membros do grupo criminoso. Após isso, ela foi levada para a Praia do Dentinho, em Praia Seca, onde acabou sendo executada a tiros.

O assassinato ocorreu no dia 21 de abril de 2022, e as investigações ficaram a cargo da 118ª DP (Araruama).

Dos quatro acusados denunciados pelo Ministério Público, dois foram condenados nesta etapa. O terceiro ainda será julgado pelo Tribunal do Júri, e o quarto morreu antes de ser julgado. A decisão foi definida por maioria dos votos dos jurados, que condenaram os réus pelos crimes apresentados na denúncia.