Virginia Fonseca é alvo da Polícia Federal, segundo revista Piauí

A influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos, estaria sendo investigada pela Polícia Federal, de acordo com uma matéria publicada pela revista Piauí. Segundo a publicação, a apuração teria sido iniciada por informações presentes em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

De acordo com a revista, a investigação busca apurar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas ligadas a ela, “bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.”

A matéria afirma que os documentos verificados levantaram dúvidas sobre movimentações financeiras envolvendo a Talismã Digital. Conforme a publicação, entre março e setembro de 2024, a empresa teria recebido R$ 22,4 milhões, a maioria vinda de transações via PIX e TED. De acordo com a Piauí, o volume da operação chamou a atenção porque o principal depositante do dinheiro está enquadrado no Simples Nacional, regime tributário voltado a empresas de menor porte.

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A reportagem também detalha informações envolvendo a Wpink Suplementos Nutricionais e a Wepink Cosméticos. No caso da Wpink Suplementos Nutricionais, a reportagem afirma que um relatório encaminhado ao Coaf apontou movimentações entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, os créditos registrados na conta da empresa somaram R$ 43,6 milhões no período, enquanto os débitos chegaram a R$ 43,5 mihões. De acordo com a Piauí, o relatório indicaria que o volume movimentado aparentemente não seria compatível com o faturamento mensal informado pela empresa.

Já em relação à Wepink Cosméticos, a revista relata que o Coaf recebeu alertas sobre movimentações consideradas suspeitas envolvendo a Savi Cosméticos S.A (razão social da WePink). De acordo com a publicação, entre novembro de 2023 e maio de 2024 foram identificadas 190 operações que somaram cerca de R$ 502 mil, realizadas por meio de depósitos efetuados em caixas eletrônicos, em diferentes agências bancárias.

Procurados pela revista Piauí, advogados da influenciadora negaram irregularidades, citam emissão de notas fiscais e declaração dos órgãos competentes, além de apresentarem justificativas para as movimentações apontadas nos relatórios.