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Luana Piovani sai em defesa de Virginia Fonseca após ela ser alvo de xingamentos no Maracanã

Apesar das críticas que Luana costuma fazer em relação ao conteúdo produzido por Virginia

relogio min de leitura | Escrito por Redação 02 de junho de 2026 - 10:38
A atriz Luana Piovani defendeu a influenciadora Virginia Fonseca
A atriz Luana Piovani defendeu a influenciadora Virginia Fonseca -

A atriz Luana Piovani defendeu a influenciadora Virginia Fonseca após ela ser alvo de vaias e xingamentos durante uma partida da Seleção Brasileira, no último domingo (31), após o gol do seu ex-namorado Vini Jr. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Luana condenou a atitude da torcida e afirmou que críticas à empresária não justificam ataques pessoais.

O posicionamento de Luana aconteceu após Virginia publicar um longo desabafo sobre os julgamentos que afirma enfrentar na vida pessoal e profissional. A influenciadora disse ter se sentido “acuada” depois do episódio no Maracanã.

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Ao comentar o ocorrido, Luana disse ter ficado incomodada com as imagens que circularam nas redes e classificou a atitude como agressiva e desrespeitosa. “Antes dela ser uma bosta de influencer, ela é um ser humano, ela é uma mulher e merece respeito”, afirmou.

Apesar das críticas que Luana costuma fazer em relação ao conteúdo produzido por Virginia, ela destacou que quem não concorda com a influenciadora pode simplesmente deixar de acompanhar seu trabalho e não dão direito a humilhações públicas.

Tags:

luana piovani pré-julgamento tolerância virginia fonseca

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