Luana Piovani sai em defesa de Virginia Fonseca após ela ser alvo de xingamentos no Maracanã

A atriz Luana Piovani defendeu a influenciadora Virginia Fonseca após ela ser alvo de vaias e xingamentos durante uma partida da Seleção Brasileira, no último domingo (31), após o gol do seu ex-namorado Vini Jr. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Luana condenou a atitude da torcida e afirmou que críticas à empresária não justificam ataques pessoais.

O posicionamento de Luana aconteceu após Virginia publicar um longo desabafo sobre os julgamentos que afirma enfrentar na vida pessoal e profissional. A influenciadora disse ter se sentido “acuada” depois do episódio no Maracanã.

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Ao comentar o ocorrido, Luana disse ter ficado incomodada com as imagens que circularam nas redes e classificou a atitude como agressiva e desrespeitosa. “Antes dela ser uma bosta de influencer, ela é um ser humano, ela é uma mulher e merece respeito”, afirmou.

Apesar das críticas que Luana costuma fazer em relação ao conteúdo produzido por Virginia, ela destacou que quem não concorda com a influenciadora pode simplesmente deixar de acompanhar seu trabalho e não dão direito a humilhações públicas.