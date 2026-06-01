Após comentários nas redes sociais, Alcione explica confusão com Belo na hora do hino nacional

Escrito por Redação 01 de junho de 2026 - 13:34
Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa
Convidados para cantar o hino nacional no gramado do Maracanã, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (31), Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa, virando alvo de muitas críticas na internet.

Ao GLOBO, a assessoria de imprensa de Alcione explicou a confusão. Ela afirmou que a cantora teve problema no retorno, ou seja, a base do hino nacional estava chegando com delay no ouvido dela e de Belo.

O delay, no caso, se refere a um atraso no retorno do áudio. Por isso, ambos estavam ouvindo a própria voz com frações de segundo de atraso pelos monitores ou pelo sistema de rádio, o que justifica a falta de sincronia no momento do show.

