Melhor amiga de Virginia Fonseca visita São Gonçalo

A influenciadora Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, está em São Gonçalo. O flagra foi divulgado pelo perfil “Daily do Garotinho”, conhecido por acompanhar de perto a vida das celebridades.

Para quem não sabe, Felipe Silveira, que é assessor e amigo de Vini Junior, é filho do ex-vereador Eduardo Gordo, figura bastante conhecida e respeitada na cidade.

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Quatro é par? Melhor amiga de Virginia é vista de mãos dadas com filho de Eduardo Gordo, assessor de Vini Jr.

De acordo com fontes, Duda teria vindo à cidade para conhecer os sogros. A visita de Virginia também já foi muito esperada pelos gonçalenses. Na época em que a influenciadora namorava o atacante Vinícius Júnior, muitos moradores sonhavam em ver o casal em São Gonçalo.

Com o fim do relacionamento, esse sonho ficou mais distante. Mas, ao que tudo indica, o término entre Virginia e Vini não afetou em nada o namoro de Duda e Felipe, que já dura cerca de sete meses.