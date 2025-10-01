Quatro é par? Melhor amiga de Virginia é vista de mãos dadas com filho de Eduardo Gordo, assessor de Vini Jr.

Internautas apontaram que Virginia estaria com o jogador enquanto a melhor amiga estaria tendo um romance com o assessor pessoal do craque - Foto: Reprodução/Instagram Daily do Garotinho

Internautas apontaram que Virginia estaria com o jogador enquanto a melhor amiga estaria tendo um romance com o assessor pessoal do craque - Foto: Reprodução/Instagram Daily do Garotinho

Enquanto a influenciadora Virginia Fonseca não confirma seu suposto envolvimento com o gonçalense Vini Jr, sua melhor amiga, Duda Freire, está curtindo uma viagem pelo Marrocos e foi clicada, nesta terça-feira (30), ao lado do também gonçalense Felipe Silveira, filho do vereador Eduardo Gordo, que é amigo e assessor pessoal do jogador do Real Madrid. A imagem em que os dois aparecem de mãos dadas em um passeio foi divulgada no Instagram "Daily do Garotinho".

Nos comentários da publicação, seguidores criaram alguns cenários e apontaram que Virginia estaria com o jogador enquanto a melhor amiga estaria tendo um romance com o assessor pessoal do craque. "O famoso 4 é par, entendedores entenderão", disse um internauta. "Ela com o empresário, Virginia com o Vini, 4 é par", comentou outro.

Nas redes sociais, Duda chegou a publicar registros da temporada no país, mostrando passeios e momentos de lazer ao lado de amigos, vestindo a mesma roupa em que teria sido vista com Felipe.

Duda chegou a publicar registros em que aparece usando a mesma roupa em que teria sido vista com Felipe | Foto: Reprodução/Redes sociais

O assessor não compartilhou imagens da viagem, mas ambos já se seguem no Instagram.

Novos rumos

Recentemente, Duda Freire "movimentou" as redes sociais após curtir um comentário de uma seguidora em defesa de Virginia, sua melhor amiga. "Todo mundo acabando com ela e a Virginia, enquanto o último romântico do Zé Felipe vive um romance e todo mundo tá amando. Que difícil é ser mulher", escreveu a seguidora, que teve a opinião curtida por Duda.

O comentário veio diante das novidades expostas sobre a vida pessoal de Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos de Virginia, que lançou uma nova música com a cantora Ana Castela. Além do trabalho com a canção, fotos de divulgação e vídeo promocional, rumores apontam que eles estão vivendo um romance há algumas semanas.

Duda e Virginia ficaram solteiras na mesma época, após o término com Zé Felipe e seu melhor amigo, João Victor. Desde então, a dupla anda curtindo a solteirice. Internautas apontaram até mesmo um suposto romance entre as duas amigas, que foi negado pelas mesmas.