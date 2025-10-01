Do luxo de Madrid ao charme de São Gonçalo: o que Virgínia conheceria ao visitar os bairros onde viveu Vini Jr.

As especulações sobre um possível envolvimento entre Virgínia Fonseca e Vinicius Jr. ganham novos capítulos a cada semana, principalmente com as recentes viagens da influenciadora para Madrid, cidade onde o jogador vive, que tem reforçado ainda mais os boatos de que o relacionamento entre os dois estaria ficando mais próximo, ainda que não confirmado publicamente.

Ainda que no campo da imaginação, uma coisa é certa: a relação entre os dois famosos vem movimentando as redes sociais diante de tantas suposições e uma curiosidade que aumenta a cada novo post do provável casal, que segue adotando, até o presente momento, a postura de não comentar diretamente os rumores sobre a vida amorosa. Ainda assim, o assunto não deixa de alimentar a suspeita dos seguidores.

Mas, se as especulações sobre um possível envolvimento entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid se concretizarem e evoluírem, novas viagens poderão ser feitas "à dois", como uma visita de Virgínia à São Gonçalo, cidade de origem de Vinícius Jr.

O que Virgínia poderia conhecer?

Natural de São Gonçalo, Vini Jr. deixou sua marca registrada em diferentes locais por onde passou, como o bairro Porto do Rosa, local onde mantém forte ligação e que é frequentemente visitado pelo atleta, que vê na região uma espécie de "conexão com suas origens", e onde pode relembrar a infância com seus amigos e familiares.

No bairro, Vini Jr. poderá levar Virgínia para conhecer a rua em que ele jogava bola e soltava pipa com os amigos. Em julho do ano passado, o craque chegou a levar seus amigos de Madrid para conhecer o Porto do Rosa. O grupo, composto por artistas como o ator europeu Marco Caceres, o produtor panamenho radicado nos Estados Unidos Dímelo Flow e outro panamenho, o cantor BCA, ficou hospedado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o atleta tem casa. Eles cruzaram a ponte Rio-Niterói e caminharam por algumas ruas do bairro onde Vini Jr. cresceu.

Outro local que o craque gonçalense poderá apresentar à influenciadora é o terreno onde funcionava o Ciep 040-Porto do Rosa, que estava desativado há cerca de dez anos e será a nova sede do Instituto Vini Jr. Atualmente, o instituto tem escritório na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, além de centros de tecnologia instalados em escolas municipais.

Com o direito de utilizar o local, Vini Jr. e seus representantes deverão fazer a recuperação do equipamento e sua gestão com atividades para fins educacionais e sociais, com oferta gratuita de vagas.

Saindo de seu bairro de origem e passeando pela cidade, Vini Jr. também pode apresentar ao seu possível "novo amor" unidades educativas por onde passou durante a infância em São Gonçalo, como a Escolinha de Futebol do Flamengo, conhecida como Flamenguinho, no bairro Mutuá, onde o atleta começou a jogar futebol e pôde colocar em prática suas habilidades.

Também no Mutuá, outro ponto que pode ser visitado pelo provável casal é a Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, onde Vini Jr. estudou quando tinha cerca de 10 anos.

A escola foi escolhida para ser a pioneira no projeto do Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base), do Instituto Vini Jr e conta com uma sala de inovação tecnológica, onde, através de celulares, tablets, computadores e TV, os alunos podem acessar o aplicativo desenvolvido pelo instituto para participar de jogos educacionais, como uma forma inspiradora de unir a educação com a tecnologia de forma descontraída, com uma linguagem direcionada aos jovens.

E para fechar com chave de ouro a futura visita de Virgínia Fonseca à cidade de São Gonçalo, Vini Jr. poderá também levar a amada para apreciar o painel, de proporções gigantes, feito em sua homenagem no Centro da cidade. Produzido pelos artistas do projeto Cidade Ilustrada, sob a curadoria do também gonçalense Marcelo Eco, o painel é composto por quatro imagens intercaladas com um fundo geométrico vibrante.

As imagens incluem momentos marcantes da carreira do jogador: ainda jovem, com o escudo do Flamengo ao fundo, com a camisa da seleção brasileira, uma terceira com a camisa do Flamengo e, finalmente, uma imagem de Vini Jr. atuando com a camisa do Real Madrid, clube no qual atualmente brilha nos campos internacionais.

O mural não apenas celebra a carreira do atleta, mas também enaltece a história de um gonçalense que conquistou o mundo com seu talento no futebol.

Rumores sobre o romance

O roteiro já está traçado para a possível visita da influenciadora à São Gonçalo, cidade de origem de Vinicíus Jr. Agora fica a expectativa dos fãs e seguidores para que o novo relacionamento seja assumido publicamente, de maneira oficial.

Apesar de não ter assumido nenhum relacionamento desde o fim do casamento com Zé Felipe, Virgínia já comentou, de forma sutil, sobre Vinicius Jr. Quando questionada sobre o assunto, preferiu não confirmar nada, mas fez questão de elogiá-lo.