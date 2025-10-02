Madri tem glamour, mas o SG tem história: o que Virginia vivenciaria se fizesse um tour pela cidade de Vini Jr

Se decidisse fazer as malas e explorar a terra natal do craque Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca teria muito mais do que uma simples “passadinha” por São Gonçalo, que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Localizada a apenas 30km da capital e a cerca de 120km da badalada Região dos Lagos, a cidade não é só caminho para destinos turísticos: ela mesma guarda um acervo riquíssimo de história, cultura e belezas naturais, ainda pouco explorado, mas de grande potencial.

Virginia Fonseca chegou a Madri nesta quarta-feira, 1º, supostamente para visitar o craque | Foto: Reprodução/ Instagram

A cidade, onde Vini Jr nasceu e cresceu, carrega heranças que remontam à colonização portuguesa. Fundada em 1579, São Gonçalo foi originalmente habitada pelos indígenas tamoios e se desenvolveu com forte influência jesuítica. Para Virginia, que adora compartilhar experiências e novidades com seus milhões de seguidores, a visita poderia render conteúdos autênticos e educativos, com aquele toque de lifestyle que só ela sabe fazer.

Parada obrigatória: Fazenda Colubandê

Um dos primeiros imóveis tombados pelo IPHAN, a Fazenda Colubandê é uma joia da arquitetura colonial brasileira. Construída pelos jesuítas no início do século XVII, o local reúne história, estética e memória, ideal para cliques impactantes e reflexões sobre o passado do Brasil. Imagina um “look do dia” com esse cenário barroco ao fundo?

Fazenda Colubandê é um patrimônio colonial tombado pelo IPHAN, que preserva a história dos jesuítas e da arquitetura do século XVII em São Gonçalo. | Foto: Divulgação

Ilha das Flores e o Centro de Memória da Imigração

Outro ponto de destaque é o Centro de Memória da Imigração, na Ilha das Flores. Um espaço fundamental para entender os fluxos migratórios que moldaram o Brasil moderno. Para Virginia, que é filha de imigrantes e valoriza suas raízes, seria uma oportunidade de conexão com histórias similares à da sua própria família.

Museu da Imigração da Ilha das Flores | Foto: Divulgação

Capela da Luz e Igreja Matriz

Igreja Matriz de São Gonçalo | Foto: Divulgação

A cidade guarda ainda relíquias religiosas como a Capela da Luz e a Igreja Matriz, que remetem aos séculos XVII e XVIII. Lugares perfeitos para um momento de contemplação e conexão espiritual. algo que a influenciadora valoriza em sua rotina.

A cidade guarda ainda relíquias religiosas como a Capela da Luz | Foto: Divulgação

Fazenda Santa Edwiges

Alto do Gaia | Foto: Divulgação

Se o objetivo for sair do urbano e entrar no modo "aventura", Virginia pode se surpreender com a Fazenda Santa Edwiges, um paraíso natural com trilhas, rapel, passeios de bike e um dos visuais mais impressionantes da cidade: o Alto do Gaia, ponto mais alto de São Gonçalo com mais de 530 metros de altitude. Sem falar nas Cavernas de Santa Izabel, que escondem um verdadeiro labirinto subterrâneo.

Fazenda Santa Edwiges, um paraíso natural com trilhas, rapel, passeios de bike e um dos visuais mais impressionantes da cidade | Foto: Divulgação

Mata Atlântica e APA’s

Amante da natureza e atenta às causas sociais, Virginia também poderia conhecer o Centro de Convivência Socioambiental da Mata Atlântica, na APA Estâncias de Pendotiba. Um espaço que mistura lazer, educação ambiental e um respiro verde em meio à urbanização. A cidade ainda conta com outras áreas de proteção ambiental, como no Engenho Pequeno e no próprio Morro da Matriz, que passou por um intenso processo de reflorestamento com o projeto Remoma.

APA | Foto: Divulgação

Praia das Pedrinhas

E como não poderia faltar um pouco de mar e cultura popular, a Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, oferece uma das vistas mais bonitas da Baía de Guanabara e a chance de conhecer a colônia de pescadores local.

Praia das Pedrinhas, na Boa Vista | Foto: Divulgação

Finalizando o tour: Praça Estefânia de Carvalho

Encerrando o passeio, Virginia poderia dar um pulinho na tradicional Praça Zé Garoto (Estefânia de Carvalho), que mistura história, paisagismo e memória da educação local. Um ótimo lugar para interações com os moradores, fotos descontraídas e aquele momento de descanso antes de seguir viagem.

Praça Zé Garoto (Estefânia de Carvalho), que mistura história, paisagismo e memória da educação local | Foto: Divulgação

