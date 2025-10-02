Madri tem glamour, mas o SG tem história: o que Virginia vivenciaria se fizesse um tour pela cidade de Vini Jr
Entre os bairros onde Vini Jr. cresceu e os patrimônios culturais e naturais da cidade, Virginia Fonseca poderia descobrir uma São Gonçalo cheio de memórias, tradições e belezas pouco explorada
Se decidisse fazer as malas e explorar a terra natal do craque Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca teria muito mais do que uma simples “passadinha” por São Gonçalo, que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Localizada a apenas 30km da capital e a cerca de 120km da badalada Região dos Lagos, a cidade não é só caminho para destinos turísticos: ela mesma guarda um acervo riquíssimo de história, cultura e belezas naturais, ainda pouco explorado, mas de grande potencial.
A cidade, onde Vini Jr nasceu e cresceu, carrega heranças que remontam à colonização portuguesa. Fundada em 1579, São Gonçalo foi originalmente habitada pelos indígenas tamoios e se desenvolveu com forte influência jesuítica. Para Virginia, que adora compartilhar experiências e novidades com seus milhões de seguidores, a visita poderia render conteúdos autênticos e educativos, com aquele toque de lifestyle que só ela sabe fazer.
Parada obrigatória: Fazenda Colubandê
Um dos primeiros imóveis tombados pelo IPHAN, a Fazenda Colubandê é uma joia da arquitetura colonial brasileira. Construída pelos jesuítas no início do século XVII, o local reúne história, estética e memória, ideal para cliques impactantes e reflexões sobre o passado do Brasil. Imagina um “look do dia” com esse cenário barroco ao fundo?
Ilha das Flores e o Centro de Memória da Imigração
Outro ponto de destaque é o Centro de Memória da Imigração, na Ilha das Flores. Um espaço fundamental para entender os fluxos migratórios que moldaram o Brasil moderno. Para Virginia, que é filha de imigrantes e valoriza suas raízes, seria uma oportunidade de conexão com histórias similares à da sua própria família.
Capela da Luz e Igreja Matriz
A cidade guarda ainda relíquias religiosas como a Capela da Luz e a Igreja Matriz, que remetem aos séculos XVII e XVIII. Lugares perfeitos para um momento de contemplação e conexão espiritual. algo que a influenciadora valoriza em sua rotina.
Fazenda Santa Edwiges
Se o objetivo for sair do urbano e entrar no modo "aventura", Virginia pode se surpreender com a Fazenda Santa Edwiges, um paraíso natural com trilhas, rapel, passeios de bike e um dos visuais mais impressionantes da cidade: o Alto do Gaia, ponto mais alto de São Gonçalo com mais de 530 metros de altitude. Sem falar nas Cavernas de Santa Izabel, que escondem um verdadeiro labirinto subterrâneo.
Mata Atlântica e APA’s
Amante da natureza e atenta às causas sociais, Virginia também poderia conhecer o Centro de Convivência Socioambiental da Mata Atlântica, na APA Estâncias de Pendotiba. Um espaço que mistura lazer, educação ambiental e um respiro verde em meio à urbanização. A cidade ainda conta com outras áreas de proteção ambiental, como no Engenho Pequeno e no próprio Morro da Matriz, que passou por um intenso processo de reflorestamento com o projeto Remoma.
Praia das Pedrinhas
E como não poderia faltar um pouco de mar e cultura popular, a Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, oferece uma das vistas mais bonitas da Baía de Guanabara e a chance de conhecer a colônia de pescadores local.
Finalizando o tour: Praça Estefânia de Carvalho
Encerrando o passeio, Virginia poderia dar um pulinho na tradicional Praça Zé Garoto (Estefânia de Carvalho), que mistura história, paisagismo e memória da educação local. Um ótimo lugar para interações com os moradores, fotos descontraídas e aquele momento de descanso antes de seguir viagem.
