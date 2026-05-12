Viviane Araújo revela exigência feita a Aguinaldo Silva para interpretar Consuelo em 'Três Graças'

A atriz Viviane Araújo revelou uma exigência feita a Aguinaldo Silva antes de aceitar o papel de Consuelo na novela Três Graças, da TV Globo, e ainda disse que se sentiu desconfortável durante as cenas de beijo com o ator e cantor Belo, que dá vida a Misael, o par romântico dela na obra. Os artistas foram casados de 1998 a 2007 e tiveram um término conturbado.

Viviane contou que teve um sentimento de desconforto durante as gravações. "Não teve nenhuma cena em que eu pensei: ‘Ai, que difícil’. Claro, a cena do beijo não é que foi difícil, nem desagradável, mas teve esse incômodo de: ‘Vou ter que beijar esse cara que, porr*, é meu ex’", contou em entrevista ao jornalista Leo Dias, no programa Melhor da Tarde.

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Durante a entrevista, a atriz revelou que antes de aceitar o papel de Consuelo, precisou impor limites a Aguinaldo Silva, autor da novela. "Só falei que não faria cena de sexo. Não faria sentido. Acho que eu não ficaria confortável. Foi o que eu falei com Aguinaldo: 'Se você quer colocar Viviane e Belo juntos novamente, que seja uma coisa bonita, não algo apelativo'".

A rainha de bateria do Salgueiro disse que, depois do término do casamento, os dois não tiveram mais contato e revelou como foi o reencontro no trabalho. "A gente não se falava, cada um seguiu a sua vida. A gente não se encontrou pra primeira cena, eu tive duas semanas de preparação, que era necessária, porque a personagem já entrava com tudo rolando. A gente teve esse encontro antes e se falou normalmente: 'Oi, tudo bem? Vamos trabalhar?'. Não teve conversa de passado, nada disso", disse.

Ao ser questionada por Leo Dias, sobre um pedido de desculpas por parte de Belo, sobre questões do passado, Viviane respondeu que não ocorreu e que nem esperava essa atitude. "Ele não pediu desculpa, mas eu também não esperava isso, não. Eu estava ali bem profissional".

Viviane pediu para remover cenas de beijo de show

Ao longo dos shows, o cantor Belo começou a exibir cenas românticas de Misael e Consuelo, enquanto cantava “Me bloqueia”, música tema do casal na trama da Globo. Entretanto, Viviane se sentiu desconfortável com o uso das imagens e pediu que fossem removidas das apresentações.

"Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar. Foi amigavelmente, a pessoa que coordena minha parte artística quem entrou em contato. Não achei legal, ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história. Estava usando imagens fora do trabalho dele", explicou sua atitude.

Viviane recebe apoio do marido

Ao Leo Dias, a atriz revelou que recebeu apoio do marido, Guilherme Militão, para fazer parte do elenco do folhetim. Ela ainda contou que assim que deixou a reunião com a emissora, ligou para o companheiro para falar sobre o trabalho, que teria que atuar com o ex. Mas em casa, o casal conseguiu conversar melhor sobre o assunto: "A gente ficou meio assim: ‘O que vou falar, como é que vai ser?’. Entendendo como seria tudo", recordou.

Na época, a atriz explicou que gostava do trabalho. Falei: 'Amor, você sabe o quanto amo meu trabalho, o quanto amo fazer isso, e você sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo. Independente da decisão que eu tomar, quero ter só você do meu lado'", disse.

Pensando no melhor para a esposa, Militão apoiou a decisão dela de aceitar o trabalho. "Ele falou: 'Vida, vamos juntos nessa'", relembrou, emocionada.



Durante a conversa, Militão ressaltou a confiança que sente na esposa, mas disse para se prepararem para questões que poderiam vir de fora. "Eu sei o quanto você é profissional. Você estar lá contracenando, conversando, isso não tem o menor problema, o que vai ser ruim, o difícil, são as coisas de fora. Isso não é legal, que a gente vai ter que se blindar".