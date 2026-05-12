Deputado federal Marcelo Queiroz é alvo de ação da PF

Marcelo Queiroz liderava a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Sepa), na época em que os contratos foram assinados - Foto: Reprodução - TV Globo

Marcelo Queiroz liderava a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Sepa), na época em que os contratos foram assinados - Foto: Reprodução - TV Globo

A Operação Castratio, organizada pela Polícia Federal, tem como alvo o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB). A ação desta terça-feira (12) está apurando suspeitas de fraude em licitações do governo do Rio de Janeiro. Os agentes investigam irregularidades no contrato de R$ 200 milhões para castração e esterilização de animais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 12 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos pelos policiais federais em diferentes municípios, como Itaocara, Macaé, Niterói e a capital fluminense, além das cidades de São Roque e Mairinque, ambas em São Paulo.

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De acordo com informações do G1, o deputado Marcelo Queiroz foi abordado pelos agentes no Aeroporto Santos Dumont, no momento em que embarcava para Brasília. O parlamentar teve o aparelho celular apreendido.

Os investigados pela PF são acusados de cometer fraudes em licitações de contratos relacionados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). A ação tem como principal alvo Marcelo Queiroz, que liderava a pasta na época em que os contratos investigados foram firmados.

O trabalho da PF consiste em investigar anormalidades em contratos assinados entre o Governo do Estado e uma empresa privada, nos quais foram encontrados sinais de superfaturamento, fraude em processos licitatórios e outros delitos. O contrato investigado está relacionado à prestação de serviços de castração e esterilização de animais e totaliza R$ 200 milhões.

As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Federal e correm no STF por envolverem uma autoridade com foro privilegiado.

Deputado federal Marcelo Queiroz

O parlamentar Marcelo Queiroz começou na área política em 2012, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, também foi secretário municipal de Administração. Em 2018, Queiroz foi eleito deputado estadual e, logo em seguida, assumiu cargos nas secretarias estaduais de Meio Ambiente e de Agricultura do Rio. Ele foi eleito deputado federal em 2022.