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PRF recupera veículo furtado em São Gonçalo

Um homem foi detido por suspeita de receptação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de maio de 2026 - 09:31
A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP
A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP -

Na noite desta segunda-feira (11), policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel na BR-101. A ação foi em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT02), fazia fiscalização na BR-101, quando abordou um carro para verificação dos equipamentos obrigatórios.

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Ao ser indagado quanto à propriedade do automóvel, o condutor alegou ter adquirido o veículo no ano passado por meio de plataforma digital, tendo pago naquele período o valor de R$ 20.000,00, entretanto desconhecia o proprietário e tampouco possuía qualquer comprovante da transação realizada.

Foi iniciada a identificação veicular e constatou haver indícios de adulteração nos sinais identificadores, podendo se observar que na verdade se tratava do veículo de mesma marca, cor e modelo (clone), com registro de furto de junho de 2025 pela Delegacia de São Gonçalo.

A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP.

Tags:

PRF São Gonçalo veículo furtado recuperado

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