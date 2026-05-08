Thiago é eliminado de A Casa do Patrão com 20,61% dos votos e Leandro Hassum critica “jogo de comadres”

A segunda eliminação do reality A Casa do Patrão teve um clima de tensão e cobranças diretas, tirando os participantes da zona de conforto. O eliminado da vez, com 20,61% dos votos, foi Thiago, que enfrentou o “Tá na Reta” contra Luiza Parlote, que ficou na frente com 47,24%, e Sheila Barbosa, com 32,15%.

Após ser eliminado, Thiago fez uma breve autocrítica sobre sua estadia na casa e reconheceu que a estratégia adotada pode ter causado sua eliminação. “Acho que saí porque errei muito no jogo, faltou um tanto de posicionamento. Tá tudo bem, não tô levando para o coração”, disse o ex-participante, que afirmou que torce para Vini, Andressa e João: “Essa tropa vai destruir muita coisa lá dentro”.

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Mas nem todo o público torce para as mesmas pessoas que o eliminado, e as opiniões ficaram divididas nas redes sociais. “Achei top, traiu os próprios parceiros”, escreveu um internauta no X. “Vixe, continua errando no jogo, esses três que você falou vão sair um por um”, afirmou uma segunda. Porém, outros internautas lamentaram a eliminação precoce: “Não errou nada! Ninguém entendeu que o que você fazia era estratégico. Uma pena sair pra planta da Luiza”.



Leandro Hassum tira participantes da zona de conforto

Pouco antes da eliminação, o apresentador Leandro Hassum deu um recado bem claro no programa ao vivo. Aparentemente incomodado com a falta de participação no jogo de alguns competidores, ele ressaltou que o programa precisa ter comprometimento. “Aqui não é entrevista de emprego. É jogo. E aí, meus amigos, botamos a cara para bater”, disse o apresentador.

Ele ainda criticou o que intitulou de “jogo de comadres” e sugeriu que os participantes buscassem amigos em outros lugares. “Se for para isso, se encerrará. Isso você pode achar em um aplicativo de relacionamento, tem tantos, né? Reality é lugar de compromisso, comprometimento, principalmente com quem assiste”, continuou o apresentador, deixando claro que a zona de conforto não será mais tolerada.