Roberto Salles propõe novo ciclo de desenvolvimento na UFF com retomada de investimentos, transparência e gestão eficiente

A candidatura do professor Roberto Salles à Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2026 ganha força com a composição da Chapa 2 – UFF VIVA, ao lado da professora Luciana Freitas, vice-diretora da Faculdade de Educação. A união entre os dois nomes representa um projeto que combina experiência administrativa, capacidade de articulação institucional e compromisso com uma universidade mais democrática, eficiente e voltada às necessidades da sua comunidade.

Salles apresenta como credencial um histórico reconhecido pela ampliação da infraestrutura universitária, pela interiorização da UFF e pela expressiva captação de recursos. Sua gestão foi marcada por investimentos em novos campi, pela melhoria das condições de ensino, pesquisa e extensão e pelo fortalecimento da presença da universidade em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.

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Esse desempenho foi reconhecido nacionalmente. À época ministro da Educação, Fernando Haddad citou a gestão de Salles como exemplo para outras universidades federais, destacando sua capacidade administrativa e a aplicação eficiente dos recursos do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Ao lado de Luciana Freitas — conhecida por sua atuação em defesa dos docentes nos Conselhos Universitários e no Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF) —, Roberto Salles lidera uma candidatura que propõe a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento para a instituição. A Chapa 2 UFF VIVA 7apresenta um programa centrado na reconstrução da infraestrutura física e tecnológica, na valorização da comunidade acadêmica e na retomada da capacidade de investimento, por meio da articulação com órgãos federais, agências de fomento e parcerias institucionais.

“A UFF precisa voltar a crescer com planejamento, diálogo, transparência e gestão eficiente. Hoje há alunos comendo no chão no interior do estado por falta de bandejão; os BusUFFs, que criei, estão defasados e insuficientes; e servidores enfrentam morosidade em processos que deveriam ser simples, como a progressão funcional. Falta diálogo, apoio e escuta. Não há mais tempo a perder”, afirma Roberto Salles.

Luciana Freitas reforça o compromisso com uma gestão participativa: “Defendemos uma UFF mais humana, próxima das pessoas e conectada aos desafios da sociedade. Nosso projeto prioriza as demandas mais urgentes dos três segmentos: docentes, técnico-administrativos e estudantes”.

A candidatura tem mobilizado apoios de diferentes setores da universidade. Grupos identificados com pautas progressistas têm manifestado adesão à UFF VIVA, incluindo ex-dirigentes da ADUFF e do SINTUFF.

Com o lema “A UFF merece mais”, a Chapa 2 UFF VIVA se apresenta como uma alternativa que reúne experiência, capacidade de gestão e proposta de renovação, buscando mobilizar a comunidade universitária em torno de um novo projeto para a instituição.