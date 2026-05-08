Polícia Federal resgata cidadã brasileira mantida em cativeiro no Suriname

Vítima teria sido atraída por falsa proposta de emprego e capturada por criminosos ligados ao tráfico internacional de drogas - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Vítima teria sido atraída por falsa proposta de emprego e capturada por criminosos ligados ao tráfico internacional de drogas - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal resgatou nesta semana uma brasileira mantida em cárcere privado no Suriname. Segundo a PF, a mulher teria sido atraída por um falsa promessa de trabalho, sendo raptada por criminosos de uma organização ligada ao tráfico internacional de drogas.

De acordo com as informações, a vítima foi obrigada a ingerir cápsulas contendo cocaína para atuar como “mula”, transportando a droga para países do continente europeu dentro do próprio corpo.

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A operação de resgate foi feita pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, por meio de trocas de informações com a Adidância da PF no Suriname.

Após o resgate, estão sendo realizados procedimentos diplomáticos para que a brasileira retorne para o Brasil. A PF não divulgou detalhes sobre a condição de saúde da vítima.