Boninho volta ao mundos dos reality shows após fim do BBB26

É o primeiro Reality de Boninho após a saída da Globo - Foto: Reprodução

É o primeiro Reality de Boninho após a saída da Globo - Foto: Reprodução

Marcante pela sua participação no reality show Big Brother Brasil, Boninho vai voltar ao mundos dos realities na próxima segunda-feira (27). O diretor fará a estreia em seu novo projeto, com nome A Casa do Patrão, sendo transmitido pela Disney+ e Record.

A apresentação do programa é do ator Leandro Hassum, com transmissão diária às 22h30, com a premiação R$2 milhões em jogo. O jogo terá 18 participantes anônimos divididos em três ambientes diferentes Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência.

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Cada uma das casas terá regras e níveis diferentes, abrangendo a temática em seu nome. Os integrantes nível 'patrão' terão poder de escolher outros participantes para compartilhar regalias e decisões que vão afetar os restantes.

Na 'trampo', será uma casa de uma rotina pesada, com tarefas obrigatórias durante uma semana, escolhidos pelo patrão. E por último, a 'convivência' segue o padrão de outros realities, com uma área de interações e votações.

Este reality será o primeiro de Boninho após a saída da Globo. As expectativas para o reality é da exploração de novos formatos e disputa de audiência com outras emissoras.