Segredo revelado: Saiba o sexo do primeiro filho do casal Éder e Tainá Militão

A revelação trouxe emoção ao momento, que foi reservado apenas para os dois - Foto: Reprodução - Instagram

A revelação trouxe emoção ao momento, que foi reservado apenas para os dois - Foto: Reprodução - Instagram

Éder Militão e Tainá Militão viveram um momento especial em Madrid ao revelarem o sexo do primeiro filho do casal. Em uma dinâmica intimista e criativa, os dois participaram de uma pintura às cegas: de olhos vendados, cada um contribuiu para a criação de um quadro que guardava a grande surpresa.

Ao retirarem as vendas e verem a obra finalizada, o casal se deparou com a cor azul predominante na tela, confirmando que estão à espera de um menino. A revelação trouxe emoção ao momento, que foi reservado apenas para os dois.

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Antes da descoberta, Éder já apostava que seria um menino. O jogador também é pai de Cecília, fruto do relacionamento com a influenciadora Karoline Lima. Já Tainá é mãe de um casal de filhos, de uma relação anterior com o jogador Léo Pereira.

O bebê será o primeiro filho do casal juntos e o novo integrante da família que se forma.