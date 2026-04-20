Filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso faz sua estreia nas passarelas

A estreia de Títi Gagliasso, filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, aconteceu nas passarelas da edição de retorno da Rio Fashion Week que aconteceu no último no sábado (18). Realizada no Píer de Mauá, no centro da capital carioca, a primogênita fez participação no evento pela marca baiana Dendezeiro.

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A jovem de 12 anos emocionou seus pais, que acompanhavam tudo de perto na primeira fila do desfile. Com celebrações, gritos, aplausos e sorrisos, Giovanna e Bruno mostraram apoio e incentivo a essa nova fase na carreira da filha.

Além da torcida dos seus responsáveis, Títi também recebeu comemorações entusiasmadas de seus irmãos Bless, de 11 anos, e Zyan, de 5. A avó e avô também acompanharam a apresentação com sorriso no rosto.