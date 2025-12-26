Acusado de assédio, Marcius Melhem promete esclarecimentos e reviravolta em última live do ano nesta sexta (26)

Marcius Melhem fará live hoje (26) às 19h e promete esclarecimentos sobre a acusação de assédio pela atriz Dani Calabresa - Foto: Divulgação

Marcius Melhem fará live hoje (26) às 19h e promete esclarecimentos sobre a acusação de assédio pela atriz Dani Calabresa - Foto: Divulgação

O humorista e ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo Marcius Melhem anunciou que fará, nesta sexta-feira, 26 de dezembro, às 19h, a live intitulada “Seis anos da farsa! Última live do ano”. A transmissão será realizada em seu canal no YouTube, @omarciusmelhem, e deve abordar sua versão sobre as acusações de assédio e os desdobramentos judiciais envolvendo ex-colegas de trabalho, entre elas a comediante Dani Calabresa.

Leia também:

Réveillon 2026 no Rio terá novo esquema de desembarque em Copacabana e maior queima de fogos da história

Geral Guardas municipais acolhem avó e neto russos no Aeroporto Internacional do Galeão



Origem do conflito

A relação entre Marcius Melhem e Dani Calabresa tornou-se pública a partir de denúncias feitas por Calabresa à cúpula da TV Globo em 2019, relatando episódios de assédio sexual ocorridos em 2017, quando Melhem era diretor do departamento de humor da emissora. Segundo a comediante, houve tentativas de beijo forçado e comportamentos considerados inadequados no ambiente de trabalho.

A partir do relato de Calabresa, outras três funcionárias da Globo também se manifestaram, apontando situações semelhantes. O caso ganhou grande repercussão e resultou no afastamento de Melhem da emissora.

Marcius Melhem sempre negou as acusações. Ele chegou a mover uma ação por danos morais contra Dani Calabresa, alegando que teria sido alvo de denúncias falsas motivadas por ressentimentos profissionais. Em 2024, a Justiça decidiu contra Melhem, considerando a ação improcedente.

Além disso, o ex-diretor tornou-se réu por violência psicológica e perseguição em um processo movido por quatro mulheres que integravam o grupo de denunciantes. O caso tramita em segredo de Justiça e foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro. A acusação sustenta que Melhem teria feito comentários constrangedores sobre as denunciantes, o que teria incentivado ataques virtuais contra elas.

Dani Calabresa também enfrentou um processo movido por Rudson Marcos, juiz conhecido por sua atuação no caso Mari Ferrer, mas obteve decisão favorável.

Outros relatos

Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em abril do ano passado, a atriz Georgiana Góes afirmou que teria sido prejudicada profissionalmente por Melhem após recusar investidas sexuais. Segundo ela, profissionais que não correspondiam às investidas do então diretor sofriam consequências como redução de espaço em cena e perda de protagonismo em programas do núcleo de humor, como Tá no Ar.

A atriz relatou ainda que demorou a compreender que o constrangimento vivido fazia parte de um contexto de assédio, descrevendo o comportamento como repetitivo e sistemático.

Melhem rebate as acusações e afirma que nunca praticou retaliações. Também publicou um vídeo com mais de duas horas em seu canal no YouTube, no qual apresenta sua defesa. Em nota, declarou que não existem provas de prejuízo profissional causado por ele e que “há uma diferença entre desagradar e prejudicar”.

A live marcada para esta quinta-feira deve reunir esses argumentos e, segundo o humorista, marcar o encerramento de suas manifestações públicas sobre o tema neste ano.

Link da live: "Seis anos da farsa! última live do ano".