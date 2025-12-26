Guardas municipais acolhem avó e neto russos no Aeroporto Internacional do Galeão
Eles chegaram ao Rio na noite de quinta-feira, dia 25, e solicitaram ajuda às equipes que atuam no atendimento do aeroporto
Guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), que atuam no Posto de Atendimento Humanizado ao Migrante, no Aeroporto Internacional do Galeão, auxiliaram na manhã desta sexta-feira, dia 26, uma avó de 70 anos e o neto, de 26 anos, ambos de nacionalidade russa. Eles chegaram ao Rio na noite de quinta-feira, dia 25, e solicitaram ajuda às equipes que atuam no atendimento do aeroporto.
De acordo com os agentes, o neto, que fala português, relatou que eles estão há um ano no Brasil e que, antes de virem para a cidade, estavam no estado do Maranhão. O neto relatou ainda que antes de vir para o Rio, pediu refúgio para ele e para a avó na cidade de São Paulo, mas não conseguiu, por isso veio para o Rio de Janeiro.
Aqui no Rio, eles foram atendidos pelos guardas municipais que providenciaram todas as medidas necessárias para a permanência deles na cidade. A avó e o neto foram encaminhados para um dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da Prefeitura do Rio, localizado no Galeão, onde receberam acolhimento.
