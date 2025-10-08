Não vem mais: Após término de affair com Vini Jr, visita de Virgínia a SG fica só na imaginação

Com o término do affair, a visita da influenciadora à cidade de São Gonçalo fica apenas na imaginação - Foto: Montagem - OSG

Com o término do affair, a visita da influenciadora à cidade de São Gonçalo fica apenas na imaginação - Foto: Montagem - OSG

A relação entre Virgínia Fonseca e Vinicius Jr. vinha movimentando as redes sociais durante as últimas semanas diante de tantas suposições e uma curiosidade que aumentava a cada novo post do provável casal. Mas o que mal começou, já chegou ao fim. Em um comunicado para a imprensa, a assessoria da influenciadora afirmou: "Eles realmente estavam se conhecendo melhor, Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho".

O fim da relação teria como motivo a exposição das supostas conversas do atleta do Real Madrid com Day Magalhães, divulgadas por Léo Dias.

Segundo apontado pelo jornalista, a modelo e o jogador estariam conversando desde maio. Ela, inclusive, também teria feito viagens para vê-lo, como fez após Virgínia voltar para o Brasil.

Diante do término do envolvimento entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid, novas viagens feitas "a dois", como uma visita de Virgínia a São Gonçalo, cidade de origem de Vinícius Jr, ficarão apenas na imaginação.



Boatos de um affair entre o possível casal, agora ex, surgiram com a ida da influenciadora para o aniversário do atleta, em 19 de julho. Posteriormente, a apresentadora chegou a fazer algumas viagens para Madrid, na Espanha, onde o atleta mora, para visitá-lo.

Com o término do affair, Virgínia publicou em suas redes um música sobre "solteiro preso", que foi interpretada pelos internautas como uma "indireta" para Vini. "É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura", diz trecho da música.