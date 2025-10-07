Namoro de Iza e Yuri Lima chega ao fim após polêmicas

O relacionamento da cantora Iza com Yuri Lima chegou ao fim, a informação foi confirmada pela carioca de 35 anos, ao jornalista Léo Dias. Segundo Léo, o término do namoro aconteceu há cerca de 10 dias.

O fim do relacionamento já estava sendo especulado por internautas, após o ex-jogador do Mirassol apagar todas as fotos com a cantora nas redes sociais. Yuri também deixou de seguir familiares de Iza, embora continue seguindo a ex.

Depois dos inícios dos boatos do término, o ex-atleta publicou uma storie da filha de 1 ano do ex-casal, Nala, com a legenda "família".

Iza anunciou o termino com Yuri pela primeira vez em junho do ano passado, após expor na web que havia sido traída durante a gravidez. “Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui e pedir pra vocês respeitarem o meu momento, até porque eu estou grávida e eu nunca pensei passar por isso, mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. É um circo”, disse ela, na época.

Pouco tempo depois Iza voltou com o ex-jogador e passou a receber diversas críticas nas redes sociais por retornar o namoro mesmo após expor a infidelidade do companheiro.