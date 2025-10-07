Sacha Bali é provocado por Davi Brito em uma coletiva de imprensa antes de luta de box

Briga de campeões no Fight Music Show 7, será disputado pelo ganhador do BBB 24, Davi Brito e o ganhador da A Fazenda 16, Sacha Bali, no dia 1º de novembro. Os dois competidores participaram de uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), e trocaram insultos provocativos antes do grande duelo.

As provocações começaram quando Sacha foi questionado se seria fácil nocautear Davi. Eu não sei qual é o nível do Davi, sei que ele é corajoso, marrento, mas não sei se ele é bom de porrada, não", contou o ex-A Fazenda. Olhando daqui, não parece ser. Fez uma cara de mal para mim, mas cara feia para mim é fome".

Entretanto, Davi não gostou da fala do adversário e reagiu de forma que agredia o ator. "Eu vou te quebrar na porrada, seu pau no cu. Você dá a rosquinha, seu playboy. Aqui é a Bahia, seu v*ado", disse. Surpreso com a resposta de Davi, Sacha também proferiu ofensas. "Esse é Davi Brito. Um menino malcriado, que não tomou as porradas que devia quando era pequeno e ficou assim".

Opinião do público

Internautas também se surpreenderam com as falas de Davi e deixaram mensagens diretas para Sacha. "Pelo amor de Deus, tu tem que ganhar essa luta, vai ser um mico perder pra um cachaceiro homofóbico", escreveu um internauta. Bata nesse cara com ódio de 10 gays, perder pra esse cara homofóbico é muito mico", pediu outro."Que vergonha esse homem respondendo com homofobia. Ficou sem argumento e apelou pra ofensas", observou outro usuário das redes sociais. Sacha, você tem o dever de deixar esse Zé ruela no chão! Homofóbico do car*lho!", exigiu mais um. "Um processo por homofóbica ninguém abre?", disse mais um.