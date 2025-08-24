Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre suposta agressão em bar

A confusão entre Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira ganhou novos desdobramentos neste sábado (23), quando o cantor se pronunciou mais uma vez sobre a briga que movimentou os bastidores da "Dança dos Famosos".

A polêmica começou durante uma confraternização do elenco da "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck", em um bar no Rio de Janeiro. Relatos apontam que Dado teria agido de forma agressiva ao presenciar Luan interagindo com Wanessa.

Depois do vídeo de desculpas de Dado, no qual ele também conta suas versões dos fatos, o cantor sertanejo Luan foi às redes sociais para rebater. "Agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele", escreveu o artista nos stories do Instagram. Logo em seguida, ele disse: “Assunto encerrado”.



Pronunciamento de Luan Pereira | Foto: Reprodução - Instagram

No vídeo publicado pelo ator, ele se defendeu das acusações de agressão e disse que o episódio foi um mal-entendido. “A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, que ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos. E foi isso que eu fiz", disse.

Ele ainda afirmou que, quando chegou no bar, foi pego de surpresa pela aproximação repentina de um homem que ele não conseguiu identificar de imediato. "Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo. De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", contou.

Logo em seguida, o mal-entendido foi esclarecido pela cantora Wanessa, de acordo com Dado. "Aí a Wanessa já veio falando: 'Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança'. Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido. Eu pedi desculpas ali pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele, e peço desculpas aqui novamente", encerrou.

A relação entre Dado e Luan permanece tensa. Wanessa Camargo não se pronunciou sobre as declarações dos artistas até o momento.

