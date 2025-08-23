Luana Piovani se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella contra Wanessa Camargo

A suposta agressão do ator Dado Dolabella contra a ex-namorada, a cantora Wanessa Camargo, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (22). Apesar de o assunto ter rendido durante toda a noite, os internautas estavam ansiosos pelo pronunciamento da atriz Luana Piovani. A atriz também se relacionou com Dado no início dos anos 2000, mas a relação chegou ao fim após ele tê-la agredido.



Com toda a repercussão, Luana Piovani usou as redes sociais para falar sobre o caso, mas não comentou o assunto diretamente. "Vi que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. Enfim, acabei ficando aqui um pouco pra ver todas as coisas que vocês me marcaram. [...] E o que eu vim aqui dizer é o seguinte: eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar", disse a atriz por meio do stories do Instagram.

Logo em seguida, a atriz sugeriu que os internautas assistissem a uma live que fez há pouco tempo, na qual conversa com uma convidada sobre o aumento dos casos de feminicídio em todo o mundo. "A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais repetir as mesmas coisas. Então é isso: não vou tecer comentários, porque isso, pra mim, é antigo, e eu tô num assunto novo", falou.

Depois dos rumores sobre a suposta agressão ganharem repercussão na internet, a cantora Wanessa Camargo comentou sobre o assunto e negou que tenha sido vítima de violência por parte de Dado. “Gente, voltando pra SP após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu a cantora no stories do Instagram.

A briga ocorreu na última quinta-feira (21), em um bar localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o ator não teria gostado da aproximação amigável da ex-namorada Wanessa Camargo com o cantor sertanejo Luan Pereira. A partir disso, Dado teve uma crise de ciúmes onde ele empurrou o cantor, amigos e, supostamente, Wanessa.