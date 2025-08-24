Donald Trump tem CPF ativo no Brasil; Entenda!

Os brasileiros foram surpreendidos nesta semana ao descobrirem um número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido e ativo registrado em nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O comprovante cadastral emitido pela Receita Federal aponta que o documento foi emitido em 2014.

Os rumores de que o presidente dos EUA possuía um CPF tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, rendendo muitas piadas e memes.

De acordo com o registro, o republicano Donald John Trump possui um CPF válido desde o dia 8 de abril de 2014.

O documento, que pode ser consultado no site do Ministério da Fazenda, atesta que o cadastro está ativo e que as informações pessoais são realmente do presidente norte-americano, como sua data de nascimento.

A época em que o CPF foi emitido coincide com os projetos empresariais do empresário norte-americano no Brasil. A emissão ocorreu anos depois do anúncio de um complexo de edifícios, intitulado Trump Towers Rio, que seria inaugurado no país, pensando nas Olimpíadas de 2016. Além disso, também estava sendo planejada a inauguração do Trump Rio de Janeiro Hotel.

Contudo, os planos não saíram como Trump esperava, e o empresário desistiu de investir no hotel, que foi vendido. Em relação às obras do Trump Towers Rio, estas não saíram do papel. Naquela época, Trump estava envolvido em sua campanha política, que mais tarde resultaria em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos.

Regras do CPF

As regras brasileiras atestam que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um documento obrigatório no país para as pessoas que precisam declarar imposto de renda ou possuir cadastro na Receita Federal. Essas condições são válidas para todos, inclusive os estrangeiros que comprarem imóveis, veículos, por exemplo, e que possuam conta-corrente e aplicações financeiras no Brasil.