Prisão de Oruam: Rapper passa por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (23)

Oruam se entregou à polícia no Rio após mandado de prisão ser expedido - Foto: Reprodução/Band TV

Detido no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, desde que se entregou à polícia na noite da última terça-feira (22), o rapper Oruam irá passar por uma audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (23).

O cantor foi indiciado por sete crimes: associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Na manhã de terça-feira (22) a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva de Oruam, a pedido da Polícia Civil. Em vídeo enviado à imprensa, o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, afirmou que o rapper "se trata de um criminoso, um bandido da pior espécie, ligado diretamente à facção Comando Vermelho".

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como "Oruam", se apresentou à Cidade da Polícia Civil do Rio acompanhado de advogados, da mãe e da namorada. Antes de se entregar, ele postou um vídeo nas redes sociais dizendo que iria provar que "não é bandido".

Confusão com a polícia

O artista se envolveu em uma confusão na noite da última segunda-feira (21) durante a apreensão de um menor de idade que estava na residência do artista, no Joá, Zona Oeste do Rio.

No local, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) monitoravam o adolescente, suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

O menor foi abordado ao sair da casa acompanhado de outras quatro pessoas e teve um celular e um cordão apreendidos. Durante a ação, Oruam e mais oito indivíduos surgiram na varanda do imóvel, atirando pedras e proferindo ofensas contra os policiais. Um dos agentes ficou ferido.

Segundo os investigadores, Oruam chegou a se identificar como filho de "Marcinho VP", uma das principais lideranças da facção, numa tentativa de intimidação aos agentes.

