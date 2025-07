Velório de Preta Gil acontece nesta sexta (25) no Theatro Municipal do Rio, com cerimônia aberta ao público

O velório de Preta Gil será realizado nesta sexta-feira (25), em cerimônia aberta ao público, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pela família da artista através das redes sociais. A cantora morreu no último domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento contra o câncer de intestino.

"Celebraremos sua vida, arte e legado", diz a postagem.

O pedido por um velório no Theatro Municipal foi feito por Preta ainda em vida.

O pedido por um velório no Theatro Municipal foi feito por Preta ainda em vida | Foto: Reprodução/redes sociais

‘Circuito Preta Gil’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (22) o decreto que oficializa uma homenagem à cantora Preta Gil: o trajeto oficial dos megablocos do Rio de Janeiro agora tem um novo nome: Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, ou simplesmente “Circuito Preta Gil”.

Apaixonada pelo carnaval, a cantora fundou um dos megablocos - O Bloco da Preta - e já foi rainha de bateria da Mangueira.

Em 2020, Bloco da Preta arrastou 320 mil pessoas pelas rua do Centro do Rio | Foto: Fernando Maia / Riotur

Na justificativa do decreto, Paes destacou a importância de Preta Gil para o carnaval de rua da cidade.

“Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural”, escreveu o prefeito.