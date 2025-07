Rapper Oruam se entrega à polícia

O rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, se entregou à polícia pouco antes das 18h desta terça-feira (22). Mais cedo, a Justiça do Rio emitiu um mandado de prisão preventiva contra o artista.

Ele se apresentou de forma voluntária na Cidade da Polícia. Pouco antes, o cantor havia postado um vídeo em suas redes sociais afirmando que iria se entregar: "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, provar para vocês que não sou bandido."

Oruam publicou mais um comunicado aos fãs antes de sua conta ficar indisponível na rede social: "Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música."

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes indiciou Oruam por sete crimes diferentes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

Em seu pedido de prisão, a DRE afirma que a residência do rapper se tornou um "ponto de encontro e abrigo para criminosos e foragidos da Justiça".

A polícia também cita que foram encontradas algumas fotos de Oruam com Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.