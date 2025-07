Oruam desafia delegado após abordagem policial em sua casa: 'Não vai me pegar, eu sou filho do Marcinho VP'

O rapper Mauro Davi Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, se envolveu em mais uma polêmica na noite desta segunda-feira (21). O cantor postou diversos vídeos nas redes sociais afirmando que sua casa, localizada no bairro Joá, Zona Oeste do Rio, havia sido alvo de uma abordagem da Polícia Civil.

Oruam postou um texto pedindo para que os amigos que estivessem de motocicleta “brotassem” em sua residência. “Quem tiver de moto no Joá, me ajuda, eles estão aqui na minha porta às 23h da noite’’, disse, afirmando ainda que haviam mais de 20 viaturas em sua casa.

O cantor ainda completou afirmando que o “delegado Moysés” estariam sua casa, referindo-se a Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que conduziu a prisão de Oruam em fevereiro deste ano.

Oruam postou um texto pedindo para que os amigos que estivessem de motocicleta “brotassem” em sua residência | Foto: Reprodução/redes sociais

Nas publicações seguintes, o rapper passou a aparecer nos vídeos nervoso e revoltado com a ação. “Tudo que eu conquistei foi com a minha música. Vai tomar no **”, afirmou.

Ele ainda publicou uma imagem dos investigadores prendendo um homem que, aparentemente, estava em sua casa. No fundo do vídeo é possível ouvir as vozes de mulheres pedindo calma e implorando para que “não batessem no garoto”.

Confusão generalizada

Seguindo com as postagens, Oruam divulgou momentos em que a confusão continuou na rua de sua casa, onde seus amigos passaram a arremessar pedras em direção aos policiais, enquanto os mesmos ameaçavam atirar para revidar.

Nos stories postados após o vídeo da abordagem, Oruam desafia as autoridades policiais enquanto marca sua localização na postagem: “Quero ver me pegar aqui na Penha. Vocês querem que eu vire bandido, que eu me revolte, né? Vem me pegar aqui agora, entra aqui pra tu ver!”, declarou.

“Eu quero ver vocês me pegarem aqui dentro do Complexo. Não vai me pegar! Vai tomar no c*. Eu sou filho do Marcinho, seus filhos da put*”, gritou, se referindo ao fato de ser filho de Márcio Nepomuceno dos Santos, o "Marcinho da VP", apontado como um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro.

Nos stories postados após o vídeo da abordagem, Oruam desafia as autoridades policiais | Foto: Reprodução/redes sociais

O que diz a PCERJ

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi deflagrada após policiais da DRE receberem informações de inteligência apontando a presença de um adolescente infrator, um dos principais roubadores de veículos do estado e segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, em uma residência no Joá.

“Uma equipe diligenciou ao local, onde permaneceu monitorando o alvo em viatura descaracterizada. Ao sair da casa, junto com outras quatro pessoas, foi abordado pelos agentes, ocasião na qual foi anunciada a apreensão dele, bem como dos bens que portava, um celular e um cordão", disse a Polícia.

Ainda segundo a PCERJ, durante a abordagem, o morador da residência, que seria Oruam, e mais oito indivíduos surgiram na varanda, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais. “Tais elementos desceram e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe. Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação.”

A polícia alega também que um dos homens que participou do ataque aos policiais correu para dentro da casa, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo. Ele foi autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Oruam e os outros envolvidos teriam fugido do local. “Vale destacar que esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante da facção criminosa é localizado no interior da mesma residência”, ressaltou a PCERJ.