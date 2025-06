Nelson Rubens é afastado da RedeTV após denúncias de assédio

O apresentador Nelson Rubens, de 77 anos, foi afastado temporariamente do programa TV Fama após denúncias de assédio moral. As queixas teriam vindo do profissionais que trabalham diretamente com Rubens, nos bastidores da programação.

Segundo informações, o comportamento do apresentador já vinha sendo um incomodo há algum tempo. Relatos de falas ríspidas, constrangimentos e postura inadequada com colegas de equipe teriam sido a razão para a RedeTV optar pelo afastamento.

A emissora não divulgou detalhes oficiais, mas já iniciou nos bastidores movimentações para redefinir a bancada do TV Fama. O afastamento de Nelson Rubens vem em um momento delicado para a empresa, que já enfrenta uma série de ajustes na grade e cortes nos bastidores.