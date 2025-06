Renato Paiva indica mudanças no Botafogo para duelo contra PSG

Allan deve ganhar chance entre os titulares do Botafogo para encarar o PSG - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo encerrou a preparação para encarar o PSG, na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O time de Renato Paiva deve ter uma mudança em relação ao da estreia, que bateu o Seattle Sounders por 2x1

O treinador português realizou diferentes testes nos últimos três treinos. A tendência é que o volante Allan seja promovido ao time titular para encarar o atual campeão da Europa. A ideia do técnico é garantir maior contenção no meio-campo e tentar neutralizar as chegadas dos franceses.

Para a entrada de Allan, quem deixa o time é o centroavante Mastriani, que fez dupla de ataque com Igor Jesus na estreia. Outra opção ainda é Cuiabano como ponta-esquerda, mas essa alternativa pode acontecer no decorrer na partida.

PSG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Rose Bowl. Assim como o Alvinegro, o time francês tem três pontos, mas lidera o Grupo B por causa do saldo de gols.