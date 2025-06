Martinelli boa atuação do Flu como consequência dos treinos

O Fluminense estreou na Copa do Mundo de Clube se impondo e dominando o Borussia Dortmund, da Alemanha. Apesar do empate em 0x0, a superioridade e as melhores chances de gol ficaram com o Tricolor.

Para o volante Martinelli, muito da boa atuação na partida se deu por conta da intensidade do Flu. A equipe de Renato Gaúcho conseguiu dificultar a vida dos alemães na saída de bola, se defendeu bem e teve boas oportunidades.

"Todo mundo está falando: a gente fez um grande jogo. Mas acho que foi uma grande atuação de intensidade. Coletivamente, a gente foi muito bem, marcando pressão, bloco médio e bloco baixo. Eles tiveram poucas chances. Esse é o nível que a gente tem que manter durante toda a competição", disse o camisa 8.

O clube carioca finalizou 14 vezes, contra 7 dos alemães. Boa parte dos chutes se deu após pressão bem sucedida, recuperação de bola e ataque em velocidade. A atuação em Nova Jersey é considerada por muitos torcedores e analistas uma das melhores do time no ano.

"Tem muitos jogos no Brasil, você não consegue se recuperar 100% para todo jogo. Aqui, a gente teve uns 15 dias, conseguiu treinar forte, fazer trabalho de academia. Isso deu uma enchida na caixa de todo mundo para começar bem a competição", completou Martinelli.

Grande parte do domínio estabelecido na estreia vem de uma escolha de Renato Gaúcho de começar o jogo com uma trinca de volantes no meio-campo, formada pelo camisa 8, além de Hércules e Nonato, deixando Ganso no banco de reservas.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (21), às 19h, para enfrentar o Ulsan HD no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Uma vitória pode colocar a equipe perto da classificação para as oitavas de final.