Daniela Beyruti admite fracasso do 'Tá na Hora' e anuncia retorno do 'Aqui Agora' no SBT

Daniela Beyruti é a atual presidente do Grupo Silvio Santos - Foto: Reprodução - YouTube

A atual presidente do Grupo Silvio Santos, Daniela Beyruti, de 48 anos, assumiu que o programa Tá na Hora não teve o resultado esperado. Durante um painel, que aconteceu nesta quinta-feira (29), no Rio2C, ela comentou ao Jornal Folha de S.Paulo: “Saiu totalmente errado do que eu planejava, totalmente mesmo”.

De acordo com a executiva, a intenção era trazer às telas o clássico Aqui Agora, tendo o nome de Christine Rocha escolhido para compor o projeto. O nome do programa foi mudado para evitar a ideia de que era um reaproveitamento de programas antigos. Além da baixa audiência, a direção enfrentou dificuldades com os escalados desde o começo.

“Na primeira semana, ela (Christina) avisou que o formato não era para ela e deixou o projeto. Daí eu falei: ‘Na próxima oportunidade, você toca' ”, explicou Daniela.

Mais tarde o programa ‘Tá na Hora’ começou a ser apresentado por José Luiz Datena, e buscava competir com o ‘Cidade Alerta’ da Record e com o ‘Brasil Urgente’ da Band. No entanto, o projeto não deu certo. Há pouco tempo, a RedeTV! anunciou que Datena estreia na emissora em junho.

Apesar do fracasso, Daniela alegou que a experiência teve seus pontos positivos, pois, mesmo tendo sido um erro, também serviu como aprendizado. O SBT retomará alguns programas clássicos, como o Aqui Agora, que será apresentado por Macedão e Dani Brandi. O retorno está marcado para o dia 9 de junho, no mesmo dia em que as telinhas terão a volta de Casos de Família com novos episódios, além de novidades como doramas e novelas mexicanas inéditas.



“Adiar as estreias foi uma decisão pensada para garantir o impacto que essas novidades merecem”, encerrou.