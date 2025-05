Foragido da justiça por homicídio é detido na Região dos Lagos

Policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) detiveram, na noite da última quinta-feira (29), um homem com mandado de prisão por homicídio, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, a abordagem ocorreu no entroncamento das rodovias RJ-106 com RJ-124, no quilômetro 105. Durante uma ação de rotina, os agentes abordaram um veículo Corolla dourado.

Após a revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, o condutor não apresentou os documentos pessoais e afirmou não se lembrar da numeração.

Logo após, foi realizado um reconhecimento facial por meio do portal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que constatou um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O criminoso foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), na DEAM, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu à disposição da Justiça.