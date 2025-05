Ludmilla e Brunna Gonçalves chegam ao Brasil com a pequena Zuri, primeira filha do casal

Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcaram no Aeroporto do Galeão com a filha Zuri, nesta sexta (30) - Foto: Reprodução/Instagram

O casal Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcou na manhã desta sexta-feira (30) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E com elas, a pequena Zuri. A primeira filha do casal nasceu em Miami, nos Estados Unidos, no dia 14 de maio. Desde então, a dançarina e a recém-nascida esperaram o tempo de duas semanas para embarcar.

Lud e Brunna chegaram bem sorridentes em solo brasileiro. A dançarina carregava a menina no colo. Além das malas, elas trouxeram para o Brasil um enorme quadro com uma foto em família, na qual aparece as mãos de mães e da filha.

Apesar de Zuri ter nascido em solo norte-americano, o casal não tem a pretensão de morar fora do Rio de Janeiro. Elas possuem uma mansão na cidade, que já conta com quarto montado para o bebê.

"O quarto dele tá maior que o nosso. Tem quarto, banheiro e closet. Baby Brumila vai ser super mimando/mimada. Óbvio que ainda não tem projeto, não sabemos quando ele vem, mas o cômodo já existe para não ter correria. Já está tudo planejado, quando vier já tem quartinho, banheiro, closet, tudo certo. Terá também uma big boate para os nossos afters bombarem mais ainda!", revelou Brunna, quando passava pela reforma da casa, em 2024.

Agora no Brasil, é esperado que Ludmilla dê uma pausa em sua agenda profissional. Ela já havia comentado sobre isso em fevereiro: "A gente está esperando ela com muita alegria, muita ansiedade. Queremos aproveitar muito esse momento, porque foi uma coisa que a gente planejou muito. Estamos aí esperando ela chegar. Vou dar um tempo na agenda para aproveitar."