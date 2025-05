Do tráfico aos palcos: Conheça a trajetória e relembre as polêmicas envolvendo MC Poze do Rodo

O artista chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente - Foto: Reprodução/redes sociais

O artista chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente - Foto: Reprodução/redes sociais

Nascido no Rio de Janeiro, Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 26 anos - conhecido como MC Poze do Rodo - ganhou notoriedade no cenário do funk carioca nos últimos anos, com hits como "Essência de Cria", "Vida Louca" e "A Cara do Crime". O artista chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente, e relatou detalhes de seu passado no crime durante uma entrevista concedida ao Profissão Repórter, em outubro do ano passado.

"Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum”, relatou o MC, na época.

Poze, que começou cantando funk, passou a misturar o estilo carioca com o trap, subgênero do rap dos EUA. Essa mistura, o chamado "trap de cria", com batidas graves e linguagem dos jovens cariocas, é muito popular hoje no Brasil, especialmente no Rio.

Conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante, o artista e empresário de 26 anos tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Polêmicas

Em janeiro de 2023, Poze foi chamado para depor na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) após o seu cachorro passar mal ao ingerir maconha dentro de casa. O artista compareceu à Cidade da Polícia levando o próprio animal e acompanhado da sua então advogada Silvia Olly, que faleceu em setembro daquele ano, devido a complicações de uma lipoaspiração.

Ainda em 2023, no mês de fevereiro, o cantor foi envolvido em uma polêmica com seu ex-empresário Renato Medeiros, que o acusou publicamente de agressão.

Poze negou as acusações e rebateu com novas denúncias, afirmando que Renato teria furtado uma joia sua e insinuou, que os ferimentos mostrados pelo ex-empresário seriam consequência de uma briga com terceiros.

"Esse cara roubou uma joia minha, e eu tenho provas. Tá querendo se fazer de vítima porque apanhou de outro, e quer jogar isso pra cima de mim", afirmou o cantor em vídeo.

Relação com a polícia

O MC chegou a ser preso em setembro de 2019, em um baile no Mato Grosso, acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime. Investigado pela polícia, chegou a ser considerado foragido em 2020.

Em 2024, o funkeiro teve bens apreendidos em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga sorteios ilegais. A operação Rifa Limpa, que teve como alvo Viviane Noronha, mulher do cantor, apreendeu uma série de bens do artista, incluindo joias e veículos de luxo.

Segundo as investigações, o esquema reproduzia parâmetros da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade e legalidade aos sorteios, mas utilizava um aplicativo customizado e não auditado — com fortes indícios de manipulação. Em suas redes sociais, na época, Poze afirmou que tudo seria resolvido rapidamente.

Nova prisão

Preso nesta quinta-feira (29), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, o MC é acusado de envolvimento com o Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do Rio.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com base em um mandado temporário expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que Poze não apenas realiza shows em comunidades dominadas pelo tráfico, mas que essas apresentações seriam financiadas pelo próprio Comando Vermelho — com objetivos claros: promover a facção, reforçar seu poder territorial e impulsionar a venda de entorpecentes.

Shows com fuzis e tráfico



Os investigadores afirmam que os eventos ocorrem com a presença ostensiva de traficantes fortemente armados, portando inclusive fuzis, que garantem a “segurança” do artista e do público.

Ainda de acordo com a polícia, esses eventos não são apenas apresentações musicais: funcionam como ferramentas da facção para movimentar a economia do tráfico. O consumo de drogas durante os bailes com Poze aumentaria os lucros do CV, que reinveste os valores na compra de mais entorpecentes, mais armas de fogo e mais equipamentos usados na prática de crimes.