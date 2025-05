Musa fitness "viraliza" ao vender o próprio suor em frascos

Karol Rosalin foi eleita como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito do mundo” pela revista Playboy da Austrália - Foto: Reprodução/redes sociais

Karol Rosalin foi eleita como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito do mundo” pela revista Playboy da Austrália - Foto: Reprodução/redes sociais

A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 25 anos, virou destaque nas mídias e até mesmo na imprensa internacional ao colocar à venda frascos com seu próprio suor colhido após treinos. A prática inusitada tem dividido opiniões. Além disso, a jovem também surpreendeu ao propor a criação de uma “taxa para maridos” e compartilhar detalhes de sua rotina de autocuidado.

Eleita em dezembro de 2024 como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito do mundo” pela revista Playboy da Austrália, com base em análise por inteligência artificial, a brasileira afirma gastar cerca de R$ 6 mil por mês em alimentação e bem-estar.

Em entrevista à Playboy Austrália, Karol também destacou sua preferência por homens com o famoso “dad bod” [termo em inglês que se refere ao corpo de pais de meia-idade, com certa flacidez e barriga saliente].

Karol costuma compartilhar sua rotina nas redes, incluindo treinos diários | Foto: Reprodução/redes sociais

“Para mim, o daddy body tem seu charme. Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam”, afirmou a modelo. “Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos", afirmou.

Em seu Instagram, Karol ainda defendeu que os homens deveriam colaborar financeiramente com os custos de estética e saúde de suas companheiras.

“O tempo que nós, mulheres que gostamos de nos cuidar, gastamos em academia, o dinheiro que investimos em alimentação, suplementação, roupas fitness, procedimentos estéticos? Tudo isso tem um custo alto”, argumentou. “E no final, quem mais se beneficia são eles, que adoram nos ver assim", finalizou a influenciadora fitness.

Karol, que também ganhou notoriedade por vender fotos e vídeos em plataformas de conteúdo adulto, costuma compartilhar sua rotina nas redes, incluindo treinos diários, refeições balanceadas e cuidados com a pele e o corpo.