Zé Felipe se pronuncia e pede fim dos ataques a Virginia Fonseca após término: "Foi um consenso"

Em meio à repercussão do término de seu casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta manhã (29) para se pronunciar e pedir respeito à ex-esposa. Através dos stories do Instagram, o artista fez um apelo direto aos seguidores para que cessem os ataques contra a influenciadora digital.

“Não foi ela que terminou esse casamento”, começou Zé Felipe. “A gente entrou em um consenso, foi eu e ela, nós dois juntos, e viu que ia ser o melhor”, esclareceu o cantor, rebatendo as especulações e críticas que Virginia vem recebendo desde o anúncio da separação.

Visivelmente emocionado, o filho de Leonardo ainda destacou o sofrimento mútuo com o fim da relação. “Não tem quem tá sofrendo mais, sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também, e é isso”, desabafou.

O casal, que era um dos mais populares das redes sociais brasileiras, vinha dividindo momentos da rotina em família com seus milhões de seguidores. O fim da união pegou muitos fãs de surpresa e, como frequentemente acontece nas redes, gerou uma onda de especulações e julgamentos — especialmente direcionados a Virginia.

Com a declaração, Zé Felipe tenta colocar um ponto final nos ataques e reforça que a decisão foi tomada de forma conjunta e respeitosa, preservando a amizade e o carinho que ambos ainda têm um pelo outro.

Zé Felipe se emociona em show

Durante um show em Portugal, nesta quarta-feira (28), Zé Felipe se emocionou no palco, um dia após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca. A influenciadora, que está na viagem com o ex-marido, filmou o momento e compartilhou nas redes. Ele chegou a chorar enquanto cantava "Só Tem Eu", música cujo clipe é estrelado por ela.

O vídeo repercutiu rapidamente e gerou debate entre os fãs. Muitos demonstraram solidariedade ao cantor e questionaram a postura de Virginia, que aparentou estar mais contida diante da situação.