Nasce Zuri, a filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

A filha da cantora Ludmilla com a bailarina Brunna Gonçalves chegou ao mundo nesta quarta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos, cidade onde o casal se estabeleceu para acompanhar a gestação. As mais novas mamães, anunciaram o nascimento de Zuri pelas redes sociais.

O nascimento da pequena Zuri foi anunciado por uma foto em que as mães seguram a mãozinha da bebê. Junto com a imagem, havia um texto emocionante.

“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo”, escreveram em uma postagem em conjunto.

Significado do nome Zuri

Apesar de o nome Zuri não ser comum no Brasil, pois tem origem africana, na língua suaíli, carrega um significado marcante. O nome escolhido para a bebê representa os encantos, a suavidade e o poder de uma mulher. Mesmo assim, também pode ser usado para crianças do sexo masculino, uma vez que é considerado unissex. As artistas disseram que desejam que o significado do nome esteja presente na vida da filha.

O nome foi anunciado em uma apresentação de Ludmilla, durante uma festa do “Big Brother Brasil”, em janeiro deste ano. “Estava todo mundo curioso para saber o nome. A gente também estava muito indecisa para saber qual seria o nome, mas a gente acabou de escolher e apresento a vocês a nossa querida Zuri. Princesa da mamãe”, falou a cantora quando anunciou o nome da filha. “Gente, foi difícil escolher esse nome, mas finalmente saiu. Zuri, o amor da minha vida.”